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Силы Черноморского флота РФ приступили к слежению за испанским кораблем в Черном море

  /   Обновлено: 07 июля 2021 12:17
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Армия
Силы Черноморского флота РФ приступили к слежению за испанским кораблем в Черном море
Prt Scr youtube.com  /  Javier Rullan Ruano

Москва, 7 июля. Патрульный корабль Военно-морских сил Испании Rayo вошел в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Согласно имеющейся информации, за действиями иностранного судна следят силы Черноморского флота России. Испанский корабль прибыл в Черноморский регион для участия в учениях Североатлантического альянса и государств — партнеров НАТО Sea Breeze — 2021.

Ранее в российском центре управления обороной заявляли, что военнослужащие ВМФ РФ контролируют действия всех кораблей стран Альянса, которые прибывают в Черное море для участия в учебных маневрах.

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