Силы Черноморского флота РФ приступили к слежению за испанским кораблем в Черном море

Москва, 7 июля. Патрульный корабль Военно-морских сил Испании Rayo вошел в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Согласно имеющейся информации, за действиями иностранного судна следят силы Черноморского флота России. Испанский корабль прибыл в Черноморский регион для участия в учениях Североатлантического альянса и государств — партнеров НАТО Sea Breeze — 2021.

Ранее в российском центре управления обороной заявляли, что военнослужащие ВМФ РФ контролируют действия всех кораблей стран Альянса, которые прибывают в Черное море для участия в учебных маневрах.