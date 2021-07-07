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ФСБ разгромила ячейки террористов в Пензе, Уфе и Челябинске

  /   Обновлено: 07 июля 2021 11:50
Происшествия
ФСБ разгромила ячейки террористов в Пензе, Уфе и Челябинске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 июля. Четыре ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 разгромили в Пензе, Уфе и Челябинске.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 15 исламистов, среди которых — четыре главаря. Злоумышленники вели пропаганду терроризма в рамках конспиративных собраний среди местных мусульман и трудовых мигрантов.

В ходе обысков у задержанных обнаружили запрещенные пропагандистские материалы. По данному факту возбуждены уголовные дела. Террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» регулярно задерживают в различных российских регионах.

ФСБ ранее нейтрализовала шесть боевиков, готовивших теракты на территории Москвы, Астраханской области и Кабардино-Балкарии. Один из них является членом запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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