ФСБ разгромила ячейки террористов в Пензе, Уфе и Челябинске

Москва, 7 июля. Четыре ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 разгромили в Пензе, Уфе и Челябинске.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 15 исламистов, среди которых — четыре главаря. Злоумышленники вели пропаганду терроризма в рамках конспиративных собраний среди местных мусульман и трудовых мигрантов.

В ходе обысков у задержанных обнаружили запрещенные пропагандистские материалы. По данному факту возбуждены уголовные дела. Террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» регулярно задерживают в различных российских регионах.

ФСБ ранее нейтрализовала шесть боевиков, готовивших теракты на территории Москвы, Астраханской области и Кабардино-Балкарии. Один из них является членом запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.