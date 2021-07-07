Концерн «КамАЗ» организует корпоратив для привитых от коронавируса сотрудников

Казань, 7 июля. Татарстанский концерн «КамАЗ» подарит 200 тысяч рублей своему подразделению, которое продемонстрирует лучшие показатели по вакцинации сотрудников от коронавируса. Эти деньги будут направлены на проведение корпоратива.

«Самый активный блок заместителя генерального директора ПАО «КамАЗ» получит 200 тысяч рублей на проведение корпоративного праздника», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В целом завод в Набережных Челнах намерен разыграть среди своих сотрудников 800 тысяч рублей. Чтобы стать участником конкурса работникам организаций и подразделений компании, находящихся в городе, необходимо пройти вакцинацию от COVID-19 двумя компонентами.

Розыгрыш пройдет в три этапа. Сначала 15 сотрудников из первых 10 тысяч привившихся получат 150 тысяч рублей и по три дня оплачиваемых выходных, затем аналогичные призы достанутся другим 15 работникам. Победители третьего этапа удостоятся вознаграждения в размере 100 тысяч рублей или пяти дней оплачиваемых выходных.

Ранее ФАН сообщал, что «КамАЗ» представил спортивную версию нового грузовика поколения К5 под названием КамАЗ-435091. Ее создавали на протяжении всего прошлого года.