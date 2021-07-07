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Суд вынес приговор инспектору Ростехнадзора за незаконную подпись

  /   Обновлено: 07 июля 2021 11:44
Происшествия
Суд вынес приговор инспектору Ростехнадзора за незаконную подпись
pixabay.com

Владимир, 7 июля. Инспектор Ростехнадзора предстал перед судом. Он признан виновным в совершении мошенничества.

По данным СК, фигурант проверял документацию одной из коммерческих организаций. Бумаги были представлены для получения разрешения на эксплуатацию опасного производственного объекта. Инспектор отметил отсутствие подписи сотрудника Ростехнадзора. По закону, виновник должен был отказать в выдаче лицензии.

Инспектор решил нелегально «заработать». Аферист предложил свои «услуги»: за 80 тысяч рублей расписаться как сотрудник Ростехнадзора. Таким образом компания потом бы могла получить разрешительный документ. Между тем у преступника не было полномочий на «визирование» такого рода бумаг. Сразу после совершения преступления фигурант был задержан оперативниками ФСБ.

Суд оштрафовал его на 300 тысяч рублей и запретил на 2,5 года занимать ряд должностей.

Приморский бизнесмен совершил мошенничество. Злоумышленник предоставлял властям фиктивные документы и похищал бюджетные деньги, сообщало Deita.

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