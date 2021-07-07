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Названа причина пожара с пятью погибшими детьми под Смоленском

  /   Обновлено: 07 июля 2021 11:46
Происшествия
Названа причина пожара с пятью погибшими детьми под Смоленском
Федеральное агентство новостей

Смоленск, 7 июля. Возгорание в частном доме случилось из-за перегрузки сети. В результате ЧП погибли пять детей и одна взрослая женщина.

Пожар произошел в частном доме на улице Свердлова. У пенсионерки в доме были ее внуки и другие дети. Предварительно, возгорание началось с пристройки, потом перекинулось на дом. Площадь пожара составила 80 кв. м. Из-за быстрого распространения огня обрушилась крыша. На месте ЧП были обнаружены тела шести человек.

Ранее ФАН публиковал список погибших детей. Самой юной жертве недавно исполнилось четыре месяца.

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