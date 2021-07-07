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Врач-терапевт поддержала рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с осами
Общество
Врач-терапевт поддержала рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с осами
wikipedia.org  /  Richard Bartz/CC BY-SA 2.5

Даже один укус осы может привести к развитию анафилактического шока у людей с аллергией. Об этом 7 июля сообщил Роспотребнадзор. Это опасно для жизни и требует неотложной медицинской помощи, добавили в ведомстве. Роспотребнадзор рекомендует уничтожать гнезда ос сразу после обнаружения, а также советует обезопасить жилые помещения с помощью сеток и ловушек для насекомых.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева поддержала ведомство и отметила, что укусы ос не представляют особой опасности для людей, не имеющих аллергии. Однако аллергикам, подверженным риску возникновения анафилактического шока после укуса осы, действительно следует держаться от этих насекомых подальше, обратила внимание специалист.

«Самое опасное место укуса осы — область рта и слизистые. Даже если вы не аллергик, при укусе необходимо принять антигистаминный препарат, чтобы не появился отек. Если имеется аллергия, особенно на укусы пчел и ос, нужно сразу вызвать скорую помощь, чтобы врачи сделали гормональный укол. До приезда врачей можно приложить на место укуса холод», — рассказала врач-терапевт.

Врач-терапевт поддержала рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с осами
ru.wikipedia.org  / Kathy Jones / CC BY-SA 2.5

Ирина Ярцева также посоветовала при укусе осы не паниковать: выпить 1-2 литра воды и незамедлительно обращаться за помощью. А чтобы избежать укуса, нужно соблюдать правила безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором, использовать средства защиты в аэрозольных упаковках и чаще проверять помещения на наличие осиных гнезд, резюмировала врач.

Ранее врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с ФАН объяснил, чем грозит несоблюдение требований Роспотребнадзора по поводу вакцинирования от клещевого энцефалита. Специалист рассказал, что главная опасность данной болезни — поражение центральной нервной системы: отдельные возбудители могут поражать различные зоны головного и спинной мозг.

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