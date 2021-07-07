Аналитик предрек криптовалюте тяжелые времена из-за давления Китая и США

До конца лета стоит ожидать вялого движения в рамках устоявшихся диапазонов как по эфириуму (ETH), так и по биткоину (BTC). Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Триггеры роста

По его словам, триггеров роста на данный момент на рынке нет, несмотря на ожидание обновления сети ETH в июле. Превалируют пока умеренно негативные настроения в связи с активизацией регуляторов.

«Участники рынка пока не видят перспектив роста в условиях давления со стороны властей Китая и США, и никто не знает, как поведут себя другие страны. Согласно июньскому отчету ЕЦБ, Европейский центральный банк считает нерегулируемые криптовалюты угрозой финансовому суверенитету стран еврозоны. Если такие же настроения сохранятся, но при этом будет полное отсутствие позитивных новостей, скорее всего, BTC и ETH будут медленно снижаться. Биткоин будет дрейфовать в сторону 30 тысяч долларов, в то время как эфириум — к 1800 долларов», — пояснил Юрий Мазур.

Позитивный сценарий возможен

По мнению аналитика, позитивный вариант возможен в случае, если в июле и августе пройдут сообщения о принятии биткоина в других странах, наподобие истории с Сальвадором. Кроме того, Ripple сможет выиграть SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) в суде — тогда и BTC, и ETH покажут достаточно сильное движение вверх.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Эфириум будет смотреться более уверенно в связи с обновлением, которое намечено на июль. Также новости об обновлении могут поддержать и котировки биткоина, так как в сети BTC также намечаются модификации, но осенью этого года. При таком развитии событий пары BTC и доллар и ETH и доллар могут переломить боковое движение импульсом вверх. Целями для биткоина будут отметки на уровне 45 тысяч долларов, ETH может направиться к значению 4 тысячи долларов», — добавил Юрий Мазур.

Тем не менее эксперт призвал учитывать риск того, что ФРС США перейдет к сворачиванию стимулирующих мер гораздо раньше. В июне Федрезерв намекнул на склонность к более жесткой кредитно-денежной политике, если в августе президент США Джо Байден или ФРС заявят, что экономика США вышла из кризиса и не требует больше мер поддержки — финансовые рынки, в том числе и криптовалютный, окажутся под сильным давлением.

«Умеренный прогноз: пара BTC и доллар до конца лета будет колебаться в диапазоне 32–38 тысяч долларов, ETH — в диапазоне 2000–2500 долларов. Если обновление сети «Эфириум» пройдет без накладок, вполне вероятен рост монеты до 3 тысяч долларов», — заключил Юрий Мазур.

Ранее биткоин потерял около 30% от недавнего исторического максимума стоимости после высказываний инновационного предпринимателя Илона Маска. Эксперты считают, что это повод задуматься над надежностью актива.