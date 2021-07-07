На месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли 19 трупов

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте авиакатастрофы. В настоящее время им удалось найти тела еще 19 погибших. Пока их личности не установлены.

В настоящее время спасательная операция продолжается. Пока удалось опознать только одного погибшего, сообщили в МЧС.

Самолет Ан-26 выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и упал. Часть обломков воздушного судна нашли в море. По уточненным данным, на борту находились 28 человек. Все они погибли в результате крушения самолета.