Зеленский не исключил появление нового формата по урегулированию в Донбассе

Киев, 7 июля. Новый формат может быть использован для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он уточнил, что этот способ будет работать параллельно с «нормандским форматом». До этого украинский лидер предлагал расширить «нормандскую четверку» за счет других стран, которые изъявляют помочь Киеву в решении ситуации на юго-востоке страны.

Летом 2020 года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Однако в Донецкой и Луганской народных республиках неоднократно сообщают об обстрелах своих территорий со стороны украинских военных.

Как ранее заявили в представительстве ДНР в СЦКК, вооруженные силы Украины более 50 раз нарушили режим прекращения огня за последние две недели. По данным республики, бойцы ВСУ в основном открывали огонь из тяжелых орудий.