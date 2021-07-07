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Зеленский не исключил появление нового формата по урегулированию в Донбассе

  /   Обновлено: 07 июля 2021 11:23
Политика
Зеленский не исключил появление нового формата по урегулированию в Донбассе
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 7 июля. Новый формат может быть использован для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он уточнил, что этот способ будет работать параллельно с «нормандским форматом». До этого украинский лидер предлагал расширить «нормандскую четверку» за счет других стран, которые изъявляют помочь Киеву в решении ситуации на юго-востоке страны.

Летом 2020 года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Однако в Донецкой и Луганской народных республиках неоднократно сообщают об обстрелах своих территорий со стороны украинских военных.

Как ранее заявили в представительстве ДНР в СЦКК, вооруженные силы Украины более 50 раз нарушили режим прекращения огня за последние две недели. По данным республики, бойцы ВСУ в основном открывали огонь из тяжелых орудий.

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украина донбасс зеленский
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