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КВС и бортмеханик разбившегося Ан-26 на Камчатке не готовились к аварийным ситуациям

  /   Обновлено: 07 июля 2021 12:06
Общество
КВС и бортмеханик разбившегося Ан-26 на Камчатке не готовились к аварийным ситуациям
41.mchs.gov.ru  /  МЧС России Главное управление по Камчатскому краю


В январе 2021 года МТУ Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу совместно с Дальневосточной транспортной прокуратурой проводили внеплановую проверку Камчатского авиационного предприятия об устранении выявленных нарушений воздушного законодательства при подготовке летного состава для перевозки пассажиров. Выяснилось, что командир воздушного судна (КВС) Дмитрий Никифоров и бортмеханик Рюстем Завгаров не проходили плановое обучение по действиям в аварийных ситуациях, которое обязательно раз в семь месяцев.

Первая проверка была инициирована двумя ведомствами еще в январе 2020 года, тогда были выявлены восемь нарушений именно в подготовке летного состава к коммерческим (пассажирским) перевозкам. Работы проводили выборочно, но ни Никифорова, ни Завгарова не проверяли.

Второй контроль назначили, чтобы убедиться в устранении нарушений.

«Эксплуатантом АО «КАП» в установленный предписанием срок до 31.12.2020 года не обеспечено своевременное, не реже одного раза в течение последовательных 7 месяцев, обучение по теоретической подготовке и сдаче экзамена к выполнению нормальных процедур выполнения полетов и к действиям в аварийных ситуациях по разработанной эксплуатантой программе подготовки членов летного экипажа», — говорится в документе.

КВС и бортмеханик разбившегося Ан-26 на Камчатке не готовились к аварийным ситуациям
41.mchs.gov.ru  / МЧС России Главное управление по Камчатскому краю

Среди КВС Ан-26 следующие пилоты:

  • Лысенков Е. Н. — командир летного отряда, КВС Ан-26;
  • Никифоров Д. А. — КВС Ан-26;
  • Грибанов В. Н. — ВП Ан-26;
  • Заворин Н. В. — ВП Ан-26;
  • Горбунов Г. Ю. — ВП Ан-26;
  • Дьяченко Ю. Г. — штурман Ан-26;
  • Фадеев В. Ю. — штурман Ан-26;
  • Куклин В. Ю. — штурман Ан-26;
  • Здор П. Я. — Б/М Ан-26;
  • Завгаров Р. Д. — Б/М Ан-26;
  • Трусов В. Н. — Б/М Ан-26.

За прошедший месяц ни Никифоров, ни Завгаров так и не прошли обучение, которое необходимо для безопасности полетов, однако при этом оба весь месяц продолжали работать.

Прокуратура поставила новый срок устранения нарушений — до марта 2021 года. Также с документами был ознакомлен, помимо руководителя летного отряда, и руководитель диспетчеров Денис Денисов. В случае повторного невыполнения требований авиационного законодательства пилотам грозило отстранение от коммерческих перевозок. Сейчас следователи изучают документы и проверяют, какое обучение проходили КВС и бортмеханик.

Напомним, 6 июля на Камчатке, недалеко от села Паланы, произошла авиакатастрофа, в которой погибли 28 человек, включая 6 членов экипажа. По предварительным данным, пилоты из-за тумана врезались в скалу над Охотским морем.

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авиакатастрофа камчатка ан-26
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