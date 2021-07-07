Режиссер Дилип Кумар умер на 99-м году жизни

Нью-Дели, 7 июля. Индийский актер и режиссер Дилип Кумар (настоящее имя — Мохаммед Юсуф Хан) скончался на 99-м году жизни после продолжительной болезни.

О кончине знаменитости сообщил его друг Файсал Фаруки, написав прощальный пост у себя в Twitter.

«С тяжелым сердцем и глубокой скорбью объявляю о кончине нашего дорогого Дилипа несколько минут назад», — сказал Фаруки.

Слова соболезнования выразил индийский премьер-министр Нарендра Моди. Он считает, что уход из жизни Кумара стал огромной потерей для индийской культуры.

В России тоже потеряли своего великого режиссера кино — Владимира Меньшова. Народный артист ушел из жизни от последствий коронавируса 5 июля. Ему был 81 год. Звезду похоронят на Новодевичьем кладбище.