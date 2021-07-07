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Пушков усомнился в отмене антироссийских санкций США

  /   Обновлено: 07 июля 2021 11:08
Политика
Пушков усомнился в отмене антироссийских санкций США
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 7 июля. Администрация президента США Джо Байдена вряд ли станет отменять санкции, оформленные в виде законов, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Американские журналисты ранее сообщили, что Белый дом намерен к концу лета завершить пересмотр санкционной политики Соединенных Штатов. Стратегия Байдена рассчитана на то, чтобы отойти от масштабных кампаний по оказанию давления, сказано в статье.

«Пересмотр политики санкций? Звучит громко, но на выходе все, скорее всего, сведется к более сдержанному применению новых санкций, а не к отмене уже введенных (за возможными редкими исключениями)», — написал Пушков в Telegram.

Сенатор напомнил, что большая часть американских ограничений оформлена в виде законов, поэтому отменить их будет весьма сложно.

Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил, что власти Соединенных Штатов будут искать новые поводы для санкций против Москвы. По его мнению, давление на Кремль не прекратится, поскольку Белый дом не сможет отказаться от санкционной политики, пишет НСН.

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санкции сша пушков
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