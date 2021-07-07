Украинские власти остались недовольны новым модератором от ОБСЕ

Киев, 7 июля. Украина обеспокоена сменой модератора от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Теперь эту должность занимает Сильвия Берманн.

Опасения Киева высказал представитель правительства на переговорах по ситуации в Донбассе Сергей Гармаш. Кадровые изменения не смогут способствовать нормализации диалога о политическом урегулировании обстановки в регионе. Это связано с отказом нового модератора ввести разработать методы достижения целей.

«Новый модератор от ОБСЕ в личном общении очень приятная женщина. Но на общей неформальной сессии заявила о сохранении старых «практик», — отметил Гармаш.

Руководство ОБСЕ уделяет достаточно внимания ситуации с безопасностью в Донбассе. Развитие обстановки в этом вопросе стало темой недавних переговоров президента Украины Владимира Зеленского с председателем организации Анн Линде, сообщает НСН.

Ранее в офисе главы государства выразили надежду на присоединение США к диалогу по Донбассу. В Киеве уверены, что представители американской власти имеют право принять участие в переговорах, так как страна является полноправным членом ОБСЕ.