Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 11:24
11:22
Общество
Названы города-лидеры России по числу привитых от коронавируса людей
11:21
Происшествия
Псковская прокуратура установила новые факты преступлений фашистских захватчиков
11:18
Общество
Звезда «Мемуаров гейши» Мишель Йео появится в приквеле «Ведьмака»
11:16
Экономика
Чубайс выступил против раздачи бизнесменам «зеленых сертификатов»
11:16
Политика
Зеленский намерен обсудить с Меркель «Северный поток — 2»
11:15
Происшествия
На месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли 19 трупов
11:12
Общество
Дагестан получит от Минэнерго почти два миллиарда рублей на подготовку к зиме
11:11
Политика
Зеленский не исключил появление нового формата по урегулированию в Донбассе
11:10
Общество
Русло реки Мокша освободят от мусора в Мордовии
11:08
Общество
Ростовский юрист под видом консультации завладел домовладением пенсионера
Все новости

Украинские власти остались недовольны новым модератором от ОБСЕ
Политика
Украинские власти остались недовольны новым модератором от ОБСЕ
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Киев, 7 июля. Украина обеспокоена сменой модератора от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Теперь эту должность занимает Сильвия Берманн.

Опасения Киева высказал представитель правительства на переговорах по ситуации в Донбассе Сергей Гармаш. Кадровые изменения не смогут способствовать нормализации диалога о политическом урегулировании обстановки в регионе. Это связано с отказом нового модератора ввести разработать методы достижения целей.

«Новый модератор от ОБСЕ в личном общении очень приятная женщина. Но на общей неформальной сессии заявила о сохранении старых «практик», — отметил Гармаш.

Руководство ОБСЕ уделяет достаточно внимания ситуации с безопасностью в Донбассе. Развитие обстановки в этом вопросе стало темой недавних переговоров президента Украины Владимира Зеленского с председателем организации Анн Линде, сообщает НСН.

Ранее в офисе главы государства выразили надежду на присоединение США к диалогу по Донбассу. В Киеве уверены, что представители американской власти имеют право принять участие в переговорах, так как страна является полноправным членом ОБСЕ.

Вернуться назад

украина донбасс обсе
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru