Лидер Партии роста не вошел в федеральную тройку на выборах в Госдуму

Москва, 7 июля. Председатель Партии роста Борис Титов не смог войти в федеральную тройку на выборах в Государственную думу, которые запланированы в сентябре.

Информацию об этом лидер политсилы подтвердил в беседе с журналистом РИА Новости. В перечне оказались Ксения Безуглова, Елена Ульянова и Ирина Миронова. Представитель фракции уточнил, что у Титова еще есть возможность возглавить территориальную группу Партии роста по Москве.

Ранее желание баллотироваться в Госдуму изъявил сын экс-губернатора Хабаровского каря Сергея Фургала. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии.