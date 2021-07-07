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Лидер Партии роста не вошел в федеральную тройку на выборах в Госдуму

  /   Обновлено: 07 июля 2021 11:12
Политика
Лидер Партии роста не вошел в федеральную тройку на выборах в Госдуму
Пресс-служба университета «Синергия»

Москва, 7 июля. Председатель Партии роста Борис Титов не смог войти в федеральную тройку на выборах в Государственную думу, которые запланированы в сентябре.

Информацию об этом лидер политсилы подтвердил в беседе с журналистом РИА Новости. В перечне оказались Ксения Безуглова, Елена Ульянова и Ирина Миронова. Представитель фракции уточнил, что у Титова еще есть возможность возглавить территориальную группу Партии роста по Москве.

Ранее желание баллотироваться в Госдуму изъявил сын экс-губернатора Хабаровского каря Сергея Фургала. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии.

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