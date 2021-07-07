Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 7 июля

Москва, 7 июля. Российские врачи подтвердили 23 963 новых случая коронавируса за сутки в стране, сообщили в оперативном штабе.

Новые случаи заражения COVID-19 подтвердили во всех регионах страны. Более 12% выявленных пациентов не замечали у себя никаких признаков заболевания. Лечение от инфекции завершили 20 067 пациентов за минувшие сутки.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России с января 2021 года. Прививку можно сделать бесплатно при наличии полиса ОМС и отсутствии медицинских противопоказаний.