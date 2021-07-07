Дагестан получит от Минэнерго почти два миллиарда рублей на подготовку к зиме

Махачкала, 7 июля. Министерство энергетики России выделит Дагестану 1,8 миллиарда рублей на проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Эти средства будут направлены на реконструкцию ветхих электросетей на территории региона.

«Минэнерго РФ выделит Дагестану свыше 1,8 миллиарда рублей на подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду», — написал врио главы республики Сергей Меликов в своем Instagram-аккаунте.

Во вторник, 6 июля, в Москве состоялась встреча руководителя региона с федеральным министром энергетики Николаем Шульгиновым. На ней поднимались вопросы перебоев в подаче электроэнергии, с которыми сталкиваются дагестанцы во время непогоды. Меликов отметил необходимость ремонта и замены ветхих сетей в регионе, а также закупки спецтехники.

Минувшей зимой жители Дагестана неоднократно оставались без электричества. Так, в феврале из-за непогоды электроснабжение было ограничено для не менее 170 тысяч человек в семи районах республики и некоторых микрорайонах Махачкалы. Только в одном Акушинском районе был обесточен 21 населенный пункт.

Ранее ФАН сообщал, что минэнерго Дагестана пообещало полностью подготовить электросетевой комплекс республики к бесперебойной работе к зиме 2022-2023 годов. Об этом заявлял вице-премьер региона Манвел Мажонц, занимавший тогда пост главы профильного министерства.