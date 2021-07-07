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Мать Аршавина поставила тяжелобольной Казьминой неутешительный диагноз
Шоу-бизнес
Мать Аршавина поставила тяжелобольной Казьминой неутешительный диагноз
Prt Scr youtube.com

Москва, 7 июля. Мать экс-футболиста Андрея Аршавина Татьяна резко высказалась о бывшей невестке Алисе Казьминой, страдающей от тяжелого заболевания. Женщина считает ее профессиональной аферисткой.

Аршавина убеждена, что ее сын сильно пострадал от действий Казьминой, которая совсем недавно пожаловалась, что ей с тремя детьми негде жить. По ее словам, бывшая невестка «обглодала» Аршавина до костей и «высосала из него огромное количество денег», пишет kp.ru.

«Вот она сейчас бьет на жалость всем. Она профессиональная аферистка. Ей нужны только деньги. Они жили прекрасной жизнью, у Алисы был свой счет, Андрей постоянно перечислял туда деньги. И у меня она брала деньги на лечение, врала», — сказала мать Аршавина, назвав ситуацию по вымоганию денег чудовищной.

Татьяна Аршавина поставила Казьминой неутешительный диагноз: шизофрению. Мать бывшего капитана сборной России по футболу утверждает, что бывшая возлюбленная ее сына звонит ей и угрожает.

У Казьминой аутоиммунный некроз. Из-за этого заболевания журналистка лишилась части носа, пишет «Вечерняя Москва».

Бывшая супруга Аршавина раньше жила в особняке спортсмена в Коломягах. Дом был оформлен на мать бывшего футболиста. Родственница через суд добилась выселения Казьминой.

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