Русло реки Мокша освободят от мусора в Мордовии

Саранск, 7 июля. В Мордовии в рамках реализации национального проекта «Экология» ведется расчистка русла реки Мокша. О планах региона в этом направлении и других вопросах защиты окружающей среды речь шла на встрече врио главы региона Артема Здунова и министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

Глава минприроды заверил, что Мордовия в ближайшие годы сможет обновить часть автопарка для патрулирования лесов. По мнению чиновника, от состояния техники напрямую зависит быстрота реакции на чрезвычайные ситуации и сохранность насаждений. Также речь шла о лесоустроительных работах на 120 гектарах и охране охотничьих ресурсов.

В этом году в республике начата расчистка реки Мокша в двух муниципалитетах. В Ковылкинском и Краснослободском районах к 2022 году планируется завершить работы на 17 километрах.

«Прежде чем приступить к работам, специалисты обследовали русло водного объекта, определили места, которые требуют очистки дна и берегов в первую очередь. В Ковылкинском районе работы ведутся на восьми участках общей протяженностью 12 километров. В Краснослободском мы охватим один участок длиной в пять километров. На эти цели выделено почти 105 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта «Экология», — рассказала ФАН заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Наталья Маланкина.

В 2022 году дно Мокши приведут в порядок в Ельниковском, Темниковском и Теньгушевском районах. Также на очереди река Инсар. Ее русло освободят от мусора в 2023 году.

Ранее ФАН писал о ликвидации двух несанкционированных свалок в Мордовии. На эти цели федеральный центр выделил 115 миллионов рублей.