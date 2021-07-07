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Президент Туркменистана на электрокаре попал в объектив видеокамеры
Политика
Президент Туркменистана на электрокаре попал в объектив видеокамеры
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Ашхабад, 7 июля. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправился в рабочую поездку на электрокаре.

Глава государства прибыл с рабочим визитом в Балканский велаят. После этого президент на вертолете вылетел к заливу Гарабогазгол. Там он решил пересесть на более удобный вид транспорта, с помощью которого можно поближе все рассмотреть.

«Я катаюсь на электрокаре и напеваю, а вы сидите в багажнике и записываете текст», — сказал Бердымухамедов своему помощнику.

В Сети ранее появились кадры конной прогулки президента Туркмении. Гурбангулы Бердымухамедов выбрался на променад вместе с сыном Сердаром, который позже был назначен вице-премьером государства, пишет НСН.

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