Президент Туркменистана на электрокаре попал в объектив видеокамеры

Ашхабад, 7 июля. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправился в рабочую поездку на электрокаре.

Глава государства прибыл с рабочим визитом в Балканский велаят. После этого президент на вертолете вылетел к заливу Гарабогазгол. Там он решил пересесть на более удобный вид транспорта, с помощью которого можно поближе все рассмотреть.

«Я катаюсь на электрокаре и напеваю, а вы сидите в багажнике и записываете текст», — сказал Бердымухамедов своему помощнику.

В Сети ранее появились кадры конной прогулки президента Туркмении. Гурбангулы Бердымухамедов выбрался на променад вместе с сыном Сердаром, который позже был назначен вице-премьером государства, пишет НСН.