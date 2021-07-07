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Певицу МакSим перевели из частной клиники в городскую больницу
Шоу-бизнес
Певицу МакSим перевели из частной клиники в городскую больницу
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 7 июля. Известную певицу МакSим (Марина Максимова), попавшую в частную клинику в середине июня, перевели в городскую больницу.

Директор исполнительницы Маргарита Соколова 15 июня опубликовала на своей странице в Instagram справку о госпитализации артистки. В документе было указано, что МакSим попала в частную клинику с подозрением на вирусную пневмонию и COVID-19.

После этого СМИ связались с представителями клиники и выяснили, что пребывание в учреждении стоит достаточно дорого — за две недели в люксовом отделении придется отдать 1 миллион рублей. Когда в Сети появились сообщения, что 38-летняя певица лечится в клинике за большие деньги, пиар-менеджер Максимовой Яна Богушевская выступила с опровержением этой информации.

Журналисты поинтересовались у директора МакSим, где же сейчас находится введенная в искусственную кому знаменитость. Оказалось, исполнительницу хита «Знаешь ли ты» перевели из частной клиники.

«Она в городской клинической больнице», — рассказала Соколова News.ru.

Источник ФАН в медицинских кругах ранее сообщил новые подробности о состоянии МакSим. По его словам, врачи пока опасаются давать какие-либо прогнозы, касающиеся певицы.

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