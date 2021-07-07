Симферополь, 7 июля. Крымский полуостров примет жесткие меры в случае повторного нарушения британскими кораблями водных границ, заявили в парламенте республики.

Глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что корабли продолжат заходить в воды Черного моря. Дипломат является провокатором высшего ранга, сказал глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Российская сторона не позволит нарушать свои территориальные границы, и в следующий раз Британия получит жесткий ответ, подчеркнул Гемпель в беседе с журналистами РИА Новости.

Ранее стало известно, что Америка может быть причастна к нарушению британским эсминцем водных границ России. Писатель Николай Стариков заявил, что Вашингтон не мог не знать о планах Лондона.