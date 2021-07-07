Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 11:23
11:22
Общество
Названы города-лидеры России по числу привитых от коронавируса людей
11:21
Происшествия
Псковская прокуратура установила новые факты преступлений фашистских захватчиков
11:18
Общество
Звезда «Мемуаров гейши» Мишель Йео появится в приквеле «Ведьмака»
11:16
Экономика
Чубайс выступил против раздачи бизнесменам «зеленых сертификатов»
11:16
Политика
Зеленский намерен обсудить с Меркель «Северный поток — 2»
11:15
Происшествия
На месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли 19 трупов
11:12
Общество
Дагестан получит от Минэнерго почти два миллиарда рублей на подготовку к зиме
11:11
Политика
Зеленский не исключил появление нового формата по урегулированию в Донбассе
11:10
Общество
Русло реки Мокша освободят от мусора в Мордовии
11:08
Общество
Ростовский юрист под видом консультации завладел домовладением пенсионера
Все новости

В Крыму анонсировали жесткий ответ Британии при нарушении водных границ

  /   Обновлено: 07 июля 2021 11:05
Политика
В Крыму анонсировали жесткий ответ Британии при нарушении водных границ
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 7 июля. Крымский полуостров примет жесткие меры в случае повторного нарушения британскими кораблями водных границ, заявили в парламенте республики.

Глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что корабли продолжат заходить в воды Черного моря. Дипломат является провокатором высшего ранга, сказал глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Российская сторона не позволит нарушать свои территориальные границы, и в следующий раз Британия получит жесткий ответ, подчеркнул Гемпель в беседе с журналистами РИА Новости.

Ранее стало известно, что Америка может быть причастна к нарушению британским эсминцем водных границ России. Писатель Николай Стариков заявил, что Вашингтон не мог не знать о планах Лондона.

Вернуться назад

крым корабль британия гемпель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru