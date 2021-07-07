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ФАН публикует список детей, погибших при пожаре под Смоленском

  /   Обновлено: 07 июля 2021 10:56
Происшествия
ФАН публикует список детей, погибших при пожаре под Смоленском
Федеральное агентство новостей

Смоленск, 7 июля. Пятеро детей и пожилая женщина погибли при пожаре в жилом доме в городе Починок Смоленской области. В распоряжении ФАН оказался список жертв.

Страшный пожар случился в частном доме на улице Свердлова. У пенсионерки в доме были ее внуки и другие дети. Предварительно, возгорание началось с пристройки, потом перекинулось на дом. Площадь пожара составила 80 кв. м (сам дом 8 на 10 метров). Обрушилась крыша. На месте ЧП были обнаружены тела шести человек.

  • Александра З., 1933 г.р.
  • Мария З., 6 лет
  • Виктория З., 4 месяца
  • Елизавета Т., 11-12 лет
  • Ангелина В., 7-8 лет
  • Полина В., 7-8 лет

Всего в доме в момент возгорания находились восемь человек. Другие обстоятельства ЧП устанавливаются специалистами.

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