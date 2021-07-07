ФАН публикует список детей, погибших при пожаре под Смоленском

Смоленск, 7 июля. Пятеро детей и пожилая женщина погибли при пожаре в жилом доме в городе Починок Смоленской области. В распоряжении ФАН оказался список жертв.

Страшный пожар случился в частном доме на улице Свердлова. У пенсионерки в доме были ее внуки и другие дети. Предварительно, возгорание началось с пристройки, потом перекинулось на дом. Площадь пожара составила 80 кв. м (сам дом 8 на 10 метров). Обрушилась крыша. На месте ЧП были обнаружены тела шести человек.

Александра З., 1933 г.р.

Мария З., 6 лет

Виктория З., 4 месяца

Елизавета Т., 11-12 лет

Ангелина В., 7-8 лет

Полина В., 7-8 лет

Всего в доме в момент возгорания находились восемь человек. Другие обстоятельства ЧП устанавливаются специалистами.