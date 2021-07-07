Тюмень, 7 июля. Злоумышленником, захватившим заложников в отделении Сбербанка на Червишевском тракте, оказался Александр Г. 1988 года рождения, сообщает источник ФАН.

Мужчина зашел в банк в среду утром. Он требовал выдать 13 млн рублей и угрожал «опасным предметом», который якобы находился у него в рюкзаке. После задержания силовики обнаружили у гражданина муляж взрывного устройства.

Уточняется, что захватчик страдал психическим заболеванием. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия.