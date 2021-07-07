Благотворительные организации поддержали прибывших в Тунис мигрантов

Тунис, 7 июля. Местные благотворительные организации приветствуют переселенцев из африканских стран и помогают им интегрироваться в общество. Например, Бинту родом из Кот-д’Ивуара. Женщина обрела внутреннюю уверенность благодаря урокам шитья, которые преподают в дневном центре, управляемом организацией «Поддержка мигрантов».

«Когда я нахожусь в этой ассоциации, я чувствую себя как дома в Кот-д’Ивуаре. И вот когда организаторы видят, что мы напряжены, они устраивают небольшую вечеринку, включают музыку, приглашают нас танцевать, и мы смеемся. Мы забываем о наших проблемах», — сообщила она.

Бинту не планирует покидать Тунис, потому что «здесь спокойно». Хотя иногда, по ее словам, она страдает от расизма и преследований. Другие женщины изучают французский язык.

«Когда мы увидели растущее число мигрантов, мы сказали себе, почему бы не создать структуру, которая объединит нас всех и поможет людям, находящимся в нашем регионе? Это своего рода то, что привело нас к созданию Коалиции гуманитарных ассоциаций Меденина», — поделился глава объединения Абдалла Саид.

За последнее десятилетие число мигрантов из африканских государств, прибывающих в Тунис, существенно увеличилось. Это и простые работники, и лица, ищущие убежища.

«У нас очень ограниченные ресурсы, и у нас даже нет денег для поддержки ассоциаций. Мы помогаем на уровне логистики, предлагаем помещения, принадлежащие муниципалитету», — добавил мэр Меденина.

В условиях, когда страна погрязла в экономическом кризисе, не позволяющем Тунису удовлетворять потребности собственных граждан, миграционный вопрос практически полностью отсутствует в списке политических приоритетов. Однако это не мешает местным благотворительным организациям помогать людям.