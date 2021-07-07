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Аналитики оценили влияние валютной политики Минфина на курс рубля

  /   Обновлено: 07 июля 2021 10:42
Экономика
Аналитики оценили влияние валютной политики Минфина на курс рубля
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 июля. Министерство финансов РФ увеличило закупки валюты почти на треть, а нефть и Мосбиржа ставят новые рекорды. Эксперты поделились своим прогнозом по дальнейшей динамике рынка.

Начиная с 7 июля Минфин России скорректировал объем покупок валюты и увеличил его примерно на 30%. Для этого на эти цели будет выделено 296 млрд рублей, каждый день из которых будет уходить по 13,5 млрд рублей на интервенции. Об этом пишет «Лайф».

Политику ведомства определяет бюджетный механизм, согласно которому в случае превышения стоимости нефти сорта Urals границы в 43,3 доллара за баррель часть доходов с продажи нефти и газа направляется в ФНБ.

Стоимость нефти продолжает расти, индекс Московской биржи ранее вышел за пределы 3900 пунктов, однако на рынке сохраняется неопределенность из-за недоговоренностей между министрами стран-участниц ОПЕК+.

Глава представительства инвестфонда ANIF в России Сергей Григорян убежден, что в текущих условиях тенденция к росту рубля закончилась. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин отмечает, что национальная валюта будет сейчас идти за рисками внешнеполитического и санкционного характера.

Курсу рубля к окончанию лета предрекают нахождение в коридоре от 73 до 75 единиц за доллар, а при наиболее благоприятном сценарии он может выйти на 70 единиц за доллар. Часть экспертов ожидает повышения рубля до 68 единиц к осени.

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