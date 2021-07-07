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Упавший на Камчатке Ан-26 проходил техосмотр за неделю до трагедии
Происшествия
Упавший на Камчатке Ан-26 проходил техосмотр за неделю до трагедии
Prt Scr youtube.com  /  Техно MaxWow

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. Руководство авиакомпании, самолет которой разбился на Камчатке, сообщило, что воздушное судно проходило техосмотр. Никаких неисправностей не обнаружили.

В настоящее время экстренные службы обнаружили девять тел после авиакатастрофы. Пока удалось установить личность одного погибшего, сообщили в МЧС.

Самолет Ан-26 выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и упал. Часть обломков воздушного судна нашли в море. По уточненным данным, на борту находились 28 человек. Все они погибли в результате крушения самолета.

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