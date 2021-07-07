Москва, 7 июля. Украина не способна превратиться в европейскую версию России. Об этом заявил политический аналитик Станислав Белковский.

По его словам, такая концепция появилась в 2004 году. С того момента Украина не может стать «восточноевропейской Швейцарией». Белковский уверен, что причиной является некомпетентность и корыстность властей Киева.

«Они не готовы к решению такого типа задач и даже к формулированию их таким образом», — отметил эксперт.

Политический аналитик добавил, что русский язык и культура не обречены на Украине, поскольку слишком мощны внутри себя.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров назвал иллюзией вступление страны в НАТО.

Национальная служба новостей ранее сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на изменение позиции Владимира Путина к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Причиной стало нежелание Киева выполнять Минские соглашения.