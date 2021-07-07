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Аналитик Белковский указал на неспособность Украины стать европейской версией России

  /   Обновлено: 07 июля 2021 10:41
Политика
Аналитик Белковский указал на неспособность Украины стать европейской версией России
facebook.com  /  Станислав Белковский

Москва, 7 июля. Украина не способна превратиться в европейскую версию России. Об этом заявил политический аналитик Станислав Белковский.

По его словам, такая концепция появилась в 2004 году. С того момента Украина не может стать «восточноевропейской Швейцарией». Белковский уверен, что причиной является некомпетентность и корыстность властей Киева.

«Они не готовы к решению такого типа задач и даже к формулированию их таким образом», — отметил эксперт.

Политический аналитик добавил, что русский язык и культура не обречены на Украине, поскольку слишком мощны внутри себя.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров назвал иллюзией вступление страны в НАТО.

Национальная служба новостей ранее сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на изменение позиции Владимира Путина к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Причиной стало нежелание Киева выполнять Минские соглашения.

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украина россия белковский
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