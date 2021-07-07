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Граждан Туркмении старше 18 лет обязали привиться от COVID-19

  /   Обновлено: 07 июля 2021 10:49
Общество
Граждан Туркмении старше 18 лет обязали привиться от COVID-19
pixabay.com

Ашхабад, 7 июля. Власти Туркмении объявили вакцинацию от коронавируса обязательной для всех совершеннолетних граждан страны.

Необходимый запас профилактических вакцин против коронавируса создан в стране. Правительство Туркмении продолжает работу по охвату населения профилактическими прививками против COVID-19. Минздрав страны разработал план вакцинации населения от заболевания совместно с ВОЗ, сообщает Информационный центр здравоохранения Туркмении.

Процедура противопоказана лицам младше 18 лет, беременным и женщинам во время лактации, а также людям с аллергическими реакциями на компоненты вакцин от коронавируса, следует из сообщения.

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вакцинация туркмения коронавирус
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