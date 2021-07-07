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Появились фото с красной дорожки Каннского кинофестиваля

  /   Обновлено: 07 июля 2021 10:39
Общество
Появились фото с красной дорожки Каннского кинофестиваля
Global Look Press  /  Terence Baelen/Keystone Press Agency

Канны, 7 июля. Каннский кинофестиваль стартовал в офлайн-формате. Звезды надели лучшие наряды и прошлись по красной дорожке.

Одной из первых появилась обладательница почетной «Золотой Пальмовой Ветви» Джоди Фостер, которая прибыла на кинофестиваль ради заветной статуэтки. Она получила награду из рук испанского режиссера Педро Альмодовара. Красовались перед фотографами и журналистами топ-модель Белла Хадид и актриса Эстер Экспосито.

В этом году знаменитости отдали предпочтение спокойным образам. Например, 24-летняя Хадид выбрала наряд от Jean Paul Gautier. На ней было винтажное белое платье с черным полупрозрачным шлейфом.

Яркостью отличилась британская актриса Хеллен Миррен. Она решила не следовать тенденции спокойных оттенков, а бросила своим нарядом вызов. На ней было ярко-желтое платье. Дополнила свой образ 75-летняя знаменитость массивным колье и туфлями-лодочками в тон платью.

Каннский кинофестиваль проходит с 6 по 17 июля. Открыла киносмотр Джоди Фостер, которая пришла на церемонию в поло с задорной юбкой-колокольчиком.

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каннский кинофестиваль звезды красная дорожка
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