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Провал переговоров ОПЕК+ может вызвать резкий скачок цен на нефть

  /   Обновлено: 07 июля 2021 10:38
Экономика
Провал переговоров ОПЕК+ может вызвать резкий скачок цен на нефть
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 июля. Если странам-участникам ОПЕК+ не удастся прийти к соглашению, нефтяные котировки вырастут до 80-90 долларов за баррель, считают аналитики ведущих мировых корпораций.

Так, независимая норвежская компания энергетических исследований и бизнес-аналитики Rystad Energy, считает, что проблемы в заключении договоренностей не устраивают ни одного министра ОПЕК+. В настоящий момент все внимание рынка сфокусировано на возможных утечках неофициальных переговоров. В связи с этим в ближайшее время можно наблюдать резкие скачки котировок.

Нидерландский финансовый конгломерат ING, в свою очередь, уверен, что сохранение текущих показателей добычи черного золота приведет к его удорожанию. Не исключено, что страны могут самостоятельно увеличить добычу сырья, что создаст риски для развала всего соглашения.

При текущих условиях ОПЕК+ стоимость нефти может достигать 100 долларов за «бочку», уверены аналитики рынка. Июльские переговоры по добыче стали самыми затяжными в истории.

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