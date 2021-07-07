Меган Маркл и принц Гарри подготовили новый проект для зарабатывания денег

Вашингтон, 7 июля. Принц Гарри и Меган Маркл продолжают работать над созданием своей бизнес-империи в США. Они придумали новый проект для зарабатывания денег, но пока потерпели неудачу.

Супруги пытаются зарегистрировать товарную марку Archewell. Они отправили документы в департамент по патентам и товарным знакам США, но заявку им вернули обратно из-за некоторых нюансов.

Компания Меган Маркл и принца Гарри Archewell Audio намерена заниматься созданием и распространением подкастов, музыки и аудиокниг. Такое пояснение не удовлетворило специалистов из американского ведомства. Принца Гарри и его жену попросили прояснить ряд моментов и доработать заявку. На это у четы есть полгода, сообщил Express. Если герцоги Сассекские не успеют выполнить условие в срок, то их план по зарабатыванию денег провалится.

Меган Маркл и принц Гарри переехали из Лондона в США и уже приобрели недвижимость. Отношения между супругами и членами королевской семьи очень напряженные. В начале июля Гарри приезжал в Великобританию на открытие памятника принцессы Дианы, но, как говорят знакомые с ситуацией, так и не смог помириться с братом.