Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 11:21
11:18
Общество
Звезда «Мемуаров гейши» Мишель Йео появится в приквеле «Ведьмака»
11:16
Экономика
Чубайс выступил против раздачи бизнесменам «зеленых сертификатов»
11:16
Политика
Зеленский намерен обсудить с Меркель «Северный поток — 2»
11:15
Происшествия
На месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли 19 трупов
11:12
Общество
Дагестан получит от Минэнерго почти два миллиарда рублей на подготовку к зиме
11:11
Политика
Зеленский не исключил появление нового формата по урегулированию в Донбассе
11:10
Общество
Русло реки Мокша освободят от мусора в Мордовии
11:08
Общество
Ростовский юрист под видом консультации завладел домовладением пенсионера
11:08
Происшествия
Режиссер Дилип Кумар умер на 99-м году жизни
11:08
Политика
Пушков усомнился в отмене антироссийских санкций США
Все новости

Меган Маркл и принц Гарри подготовили новый проект для зарабатывания денег
Общество
Меган Маркл и принц Гарри подготовили новый проект для зарабатывания денег
wikipedia.org  /  Northern Ireland Office / CC BY 2.0

Вашингтон, 7 июля. Принц Гарри и Меган Маркл продолжают работать над созданием своей бизнес-империи в США. Они придумали новый проект для зарабатывания денег, но пока потерпели неудачу.

Супруги пытаются зарегистрировать товарную марку Archewell. Они отправили документы в департамент по патентам и товарным знакам США, но заявку им вернули обратно из-за некоторых нюансов.

Компания Меган Маркл и принца Гарри Archewell Audio намерена заниматься созданием и распространением подкастов, музыки и аудиокниг. Такое пояснение не удовлетворило специалистов из американского ведомства. Принца Гарри и его жену попросили прояснить ряд моментов и доработать заявку. На это у четы есть полгода, сообщил Express. Если герцоги Сассекские не успеют выполнить условие в срок, то их план по зарабатыванию денег провалится.

Меган Маркл и принц Гарри переехали из Лондона в США и уже приобрели недвижимость. Отношения между супругами и членами королевской семьи очень напряженные. В начале июля Гарри приезжал в Великобританию на открытие памятника принцессы Дианы, но, как говорят знакомые с ситуацией, так и не смог помириться с братом.

Вернуться назад

принц гарри бизнес меган маркл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru