Ученые назвали новый риск пандемии коронавируса для человека

Москва, 7 июля. Риск заразиться инфекцией, передающейся половым путем, во время пандемии коронавируса существенно повышается, заявили в лаборатории Роспотребнадзора.

Во время пандемии коронавируса люди массово прекратили обследоваться. Это, в свою очередь, привело к тому, что инфекции, передающиеся половым путем, не были выявлены.

Ученые из Роспотребнадзора провели исследование и выяснили, что число положительных результатов тестов на ИППП в период пандемии увеличилось. При этом в самой России во время пандемии COVID-19 заболеваемость ИППП существенно снизилась. Главной причиной для этого, по мнению ученых, стало серьезное снижение социальной активности, пишут «Известия».

Россияне, которые возвращаются из зарубежных государств, будут сдавать только один ПЦР-тест на коронавирус. До этого въезжающим в Россию гражданам нужно было сдавать два анализа на коронавирусную инфекцию. В свою очередь людям, которые прошли вакцинацию от коронавируса, можно вообще не сдавать ПЦР-тест.