Скарлетт Йоханссон ждет ребенка от третьего мужа

Лос-Анджелес, 7 июля. Американская актриса Скарлетт Йоханссон и ее третий супруг, комик и сценарист Колин Жост, ждут первого совместного ребенка.

О беременности голливудской звезды сообщил источник издания PageSix. По словам инсайдера, 36-летняя Йоханссон тщательно скрывает свое положение и внимательно следит за здоровьем.

Предположения о беременности актрисы распространились еще в июне. Она почти перестала появляться на публике, несмотря на приближающуюся премьеру «Черной вдовы», а на связь выходила через Zoom.

«Она почти не давала интервью и не посещала мероприятий для продвижения «Черной вдовы»», — отметил источник.

Инсайдер назвал этот факт удивительным, поскольку фильм является огромной работой Marvel и Disney. Кроме того, Йоханссон не только сыграла главную роль в фантастическом боевике, но и выступила как исполнительный продюсер.

Звезда Голливуда была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и за журналистом Роменом Дориаком. От второго брака у нее есть шестилетняя дочь Роуз Дороти Дориак.

Мировая премьера «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон состоялась 3 июля. Фильм успел получить оценки критиков еще до публичного показа.