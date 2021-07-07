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Скарлетт Йоханссон ждет ребенка от третьего мужа

  /   Обновлено: 07 июля 2021 10:48
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон ждет ребенка от третьего мужа
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Лос-Анджелес, 7 июля. Американская актриса Скарлетт Йоханссон и ее третий супруг, комик и сценарист Колин Жост, ждут первого совместного ребенка.

О беременности голливудской звезды сообщил источник издания PageSix. По словам инсайдера, 36-летняя Йоханссон тщательно скрывает свое положение и внимательно следит за здоровьем.

Предположения о беременности актрисы распространились еще в июне. Она почти перестала появляться на публике, несмотря на приближающуюся премьеру «Черной вдовы», а на связь выходила через Zoom.

«Она почти не давала интервью и не посещала мероприятий для продвижения «Черной вдовы»», — отметил источник.

Инсайдер назвал этот факт удивительным, поскольку фильм является огромной работой Marvel и Disney. Кроме того, Йоханссон не только сыграла главную роль в фантастическом боевике, но и выступила как исполнительный продюсер.

Звезда Голливуда была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и за журналистом Роменом Дориаком. От второго брака у нее есть шестилетняя дочь Роуз Дороти Дориак.

Мировая премьера «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон состоялась 3 июля. Фильм успел получить оценки критиков еще до публичного показа.

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