Ростовский юрист под видом консультации завладел домовладением пенсионера

Ростов-на-Дону, 7 июля. Ленинский суд Донской столицы приговорил юриста к 3 годам и 6 месяцам заключения в колонии строго режима за преступление по статье «Мошенничество».

Как пояснили в областной прокуратуре, судом был установлено, что гражданин, будучи юристом, ввел в заблуждение пенсионера, обратившегося к нему за консультацией. Под видом заключения договора пожизненной ренты, он перевел домовладение и земельный участок, общей стоимостью около 3 млн рублей, в свою собственность, оставив пенсионера без единственного жилья и права собственности на него.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура Ростовской области инициировала проверку по факту обрушения балконной плиты жилого дома с двумя мужчинами в городе Шахты. В результате падения люди получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.