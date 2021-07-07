В Китае рассказали о новом ракетном ответе Путина на угрозы США

Пекин, 7 июля. Москва в новой Стратегии национальной безопасности РФ предупредила Запад о том, как будет давать отпор в случае угрозы, пишут китайские журналисты.

Новая российская стратегия в третьей редакции недавно получила одобрение президента РФ Владимира Путина, отметили авторы издания из Китая «Хуаньцю шибао». Они уточнили, что в документе изложены все актуальные угрозы для России, а также возможности по обеспечению безопасности государства как на текущий день, так и в будущем. Особое внимание в стратегии было уделено ответным мерам Москвы на различные опасности извне. Аналитики напомнили, что ситуация в отношениях между Россией и странами Запада продолжает оставаться напряженной, рассказав о новом ракетном ответе Путина на угрозы США.

Российское руководство подкорректировало многие положения в обновленном документе, однако наибольший интерес у авторов материала вызвал пункт об ассиметричных мерах Москвы в ответ на различные угрозы. Эксперты обратили внимание, что в стратегии указывается на то, что США стремятся развернуть глобальную систему противоракетной обороны, отказавшись от выполнения взятых на себя обязательств в рамках контроля над вооружениями. Российская сторона подчеркнула, что Вашингтон способствует эскалации вооруженных конфликтов в различных точках мира, а также распространению терроризма и экстремистских идеологий.

Документ предполагает, что Россия на любые внешние угрозы будет реагировать при помощи ассиметричных мер, отметили журналисты. Они уточнили, что подобные положения укладываются в рамки нового подхода ВС РФ к сдерживанию противника при помощи неядерных средств. Авторы материала напомнили, что в РФ были созданы гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард», «Циркон» и «Кинжал», способные наносить точные удары по объектам вероятных противников, обходя при этом самые современные американские системы противоракетной обороны. Подобный стратегический трюк с ракетами, который провернула Россия, станет неприятным для США, уверены эксперты.

Обновленная стратегия также затрагивает вопрос экономической и технологической безопасности России, предполагая уменьшение использования доллара во внешнеэкономической деятельности государства, уточнили китайские эксперты. Они подчеркнули, что Москва намерена поддерживать научно-технический прогресс, усиливая собственную автономию в экономическом и технологическом планах.

Ранее стало известно об успешном окончании испытаний новейшего российского зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей». Об этом рассказал начальник зенитных ракетных войск ВКС России Сергей Бабаков. Он подчеркнул, что тестирование системы подтвердило способность ЗРК уничтожать любые гиперзвуковые ракеты, причем даже в космическом пространстве.