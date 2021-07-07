Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 11:21
11:18
Общество
Звезда «Мемуаров гейши» Мишель Йео появится в приквеле «Ведьмака»
11:16
Экономика
Чубайс выступил против раздачи бизнесменам «зеленых сертификатов»
11:16
Политика
Зеленский намерен обсудить с Меркель «Северный поток — 2»
11:15
Происшествия
На месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли 19 трупов
11:12
Общество
Дагестан получит от Минэнерго почти два миллиарда рублей на подготовку к зиме
11:11
Политика
Зеленский не исключил появление нового формата по урегулированию в Донбассе
11:10
Общество
Русло реки Мокша освободят от мусора в Мордовии
11:08
Общество
Ростовский юрист под видом консультации завладел домовладением пенсионера
11:08
Происшествия
Режиссер Дилип Кумар умер на 99-м году жизни
11:08
Политика
Пушков усомнился в отмене антироссийских санкций США
Все новости

Следователи продолжают расследование крушения Ан-26 на Камчатке

  /   Обновлено: 07 июля 2021 10:43
Происшествия
Следователи продолжают расследование крушения Ан-26 на Камчатке
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. СК продолжает устанавливать обстоятельства авиапроисшествия с самолетом АН-26. Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

Воздушное судно, которое принадлежит «Камчатскому авиапредприятию», выполняло рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Самолет упал, врезавшись в скалу. Часть его обломков были обнаружены в море.

Специалисты изучают личные дела членов экипажа воздушного судна, документацию на самолет, а также иные документы. По изъятым справкам о топливозаправщике назначили химическую судебную экспертизу. Кроме того, допрошены свидетели, в том числе авиатехники предприятия-эксплуатанта, сотрудники топливозаправочного комплекса, диспетчеры. Все версии по уголовному делу детально отрабатываются.

Следственный комитет получил информацию об обнаружении на месте крушения тел, их идентификация и опознание будут произведены в ходе следствия.

Вернуться назад

следственный комитет уголовное дело камчатка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru