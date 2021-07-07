Следователи продолжают расследование крушения Ан-26 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. СК продолжает устанавливать обстоятельства авиапроисшествия с самолетом АН-26. Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

Воздушное судно, которое принадлежит «Камчатскому авиапредприятию», выполняло рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Самолет упал, врезавшись в скалу. Часть его обломков были обнаружены в море.

Специалисты изучают личные дела членов экипажа воздушного судна, документацию на самолет, а также иные документы. По изъятым справкам о топливозаправщике назначили химическую судебную экспертизу. Кроме того, допрошены свидетели, в том числе авиатехники предприятия-эксплуатанта, сотрудники топливозаправочного комплекса, диспетчеры. Все версии по уголовному делу детально отрабатываются.

Следственный комитет получил информацию об обнаружении на месте крушения тел, их идентификация и опознание будут произведены в ходе следствия.