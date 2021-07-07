Стало известно место эвакуации местных жителей после захвата заложников в Тюмени

Тюмень, 7 июля. Жильцы дома, в котором располагается отделение Сбербанка, подвергнувшееся вторжению психически нездорового мужчины, были эвакуированы в образовательное учреждение.

Кроме того, коммунальщики отключили дом от подачи газа, сообщает источник ФАН. Всего из здания были выведены 40 человек.

Злоумышленника удалось задержать в результате штурма. Взрывного устройства, которым он угрожал сотрудникам правоохранительных органов, при нем найдено не было. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.