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Стало известно место эвакуации местных жителей после захвата заложников в Тюмени

  /   Обновлено: 07 июля 2021 10:26
Происшествия
Стало известно место эвакуации местных жителей после захвата заложников в Тюмени
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тюмень, 7 июля. Жильцы дома, в котором располагается отделение Сбербанка, подвергнувшееся вторжению психически нездорового мужчины, были эвакуированы в образовательное учреждение.

Кроме того, коммунальщики отключили дом от подачи газа, сообщает источник ФАН. Всего из здания были выведены 40 человек.

Злоумышленника удалось задержать в результате штурма. Взрывного устройства, которым он угрожал сотрудникам правоохранительных органов, при нем найдено не было. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

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