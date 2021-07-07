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Чубайс выступил против раздачи бизнесменам «зеленых сертификатов»

  /   Обновлено: 07 июля 2021 11:16
Экономика
Чубайс выступил против раздачи бизнесменам «зеленых сертификатов»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 июля. Спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил против безвозмездной выдачи предприятиям «зеленых сертификатов».

Документы подтверждают потребление энергии из низкоуглеродных источников, передает «Коммерсант». Промышленность, по мнению Чубайса, не сможет использовать бесплатные сертификаты в ЕС для снижения будущего углеродного налога. Кроме того, чиновник признает, что комплексной нормативно-правовой базы по данному налогу в настоящий момент нет.

Проанализировав резолюцию Европарламента и отчет ЕС о Carbon Border Adjustment Mechanism, Чубайс пришел к выводу, что безвозмездная передача сертификатов лишает производителей мотивации на рост выработки ВИЭ и снижение выработки парниковых газов.

Рост потребления водорода ожидается на мировом рынке после 2030 года, заявил ранее замминистра энергетики России Павел Сорокин. К 2050-му этот показатель может вырасти до 500 млн тонн.

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Анатолий Чубайс зеленые сертификаты потребление энергии
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