Балкон с двумя мужчинами обрушился в городе Шахты Ростовской области

Ростов-на-Дону, 7 июля. Прокуратура Ростовской области инициировала проверку после обрушения балкона жилого дома № 21 по улице Мешкова в городе Шахты.

Как сообщили в ведомстве, накануне в квартире, расположенной на 2-м этаже, обрушилась балконная плита с двумя мужчинами. В результате падения люди получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

О случившимся инциденте сотрудники прокуратуры узнали из региональных СМИ, в настоящее время организована проверка по соблюдению требований федерального законодательства, по итогу которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее ФАН сообщал, что в Веселовском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь 4-летнего ребенка и отца, который был за рулем.