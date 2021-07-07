Глава Тюмени Кухарук посетил место захвата банка

Тюмень, 7 июля. Мэр города Руслан Кухарук приехал к захваченному банку на Червишевском тракте. Близлежащая территория оцеплена силовиками. Движение транспорта перекрыто.

Как стало известно ранее, злоумышленник, угрожая бомбой, захватил в заложники трех сотрудников банка и потребовал выдать ему наличными 15 миллионов рублей. С собой у грабителя был большой рюкзак, из которого торчали провода. Сотрудники силовых структур в касках и бронежилетах прибыли на место инцидента.

Жильцов дома, в котором находится банк, эвакуировали в ближайшее учебное заведение.