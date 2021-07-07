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Глава Тюмени Кухарук посетил место захвата банка

  /   Обновлено: 07 июля 2021 10:27
Происшествия
Глава Тюмени Кухарук посетил место захвата банка
Prt Scr youtube.com

Тюмень, 7 июля. Мэр города Руслан Кухарук приехал к захваченному банку на Червишевском тракте. Близлежащая территория оцеплена силовиками. Движение транспорта перекрыто.

Как стало известно ранее, злоумышленник, угрожая бомбой, захватил в заложники трех сотрудников банка и потребовал выдать ему наличными 15 миллионов рублей. С собой у грабителя был большой рюкзак, из которого торчали провода. Сотрудники силовых структур в касках и бронежилетах прибыли на место инцидента.

Жильцов дома, в котором находится банк, эвакуировали в ближайшее учебное заведение.

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бомба банк грабитель
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