Портал «Госуслуги» будет рассматривать вопросы по коронавирусу не более суток

Москва, 7 июля. Новый срок рассмотрения вопросов, связанных с коронавирусом, начнет действовать на портале «Госуслуги», заявили в кабмине.

Граждане могут задать все интересующие их вопросы по коронавирусу на портале «Госуслуги». Специалисты будут их рассматривать и дадут ответ в течение суток. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минцифры обеспечить предоставление пользователям портала госуслуг данных о тестах на COVID-19 и прививке.

Роспотребнадзор и Федеральная антимонопольная служба проведут тщательную проверку установленных на ПЦР-тесты цен в частных лабораториях. Результаты исследования они должны будут предоставить в правительство до 19 июля.