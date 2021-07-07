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Портал «Госуслуги» будет рассматривать вопросы по коронавирусу не более суток

  /   Обновлено: 07 июля 2021 10:22
Общество
Портал «Госуслуги» будет рассматривать вопросы по коронавирусу не более суток
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 7 июля. Новый срок рассмотрения вопросов, связанных с коронавирусом, начнет действовать на портале «Госуслуги», заявили в кабмине.

Граждане могут задать все интересующие их вопросы по коронавирусу на портале «Госуслуги». Специалисты будут их рассматривать и дадут ответ в течение суток. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минцифры обеспечить предоставление пользователям портала госуслуг данных о тестах на COVID-19 и прививке.

Роспотребнадзор и Федеральная антимонопольная служба проведут тщательную проверку установленных на ПЦР-тесты цен в частных лабораториях. Результаты исследования они должны будут предоставить в правительство до 19 июля.

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госуслуги коронавирус COVID-19
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