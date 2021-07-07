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При захвате отделения банка в Тюмени никто не пострадал

  /   Обновлено: 07 июля 2021 10:22
Происшествия
При захвате отделения банка в Тюмени никто не пострадал
 /  СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Следственного комитета Российской Федерации по Томской области

Тюмень, 7 июля. Силовики задержали угрожавшего взорвать банк в Тюмени. Пострадавших в результате штурма нет.

Спецоперация закончилась задержанием злоумышленника. Инцидент произошел на Червишевском тракте в отделении Сбербанка. Мужчина в маске вошел в офис финансового учреждения и передал сотрудникам записку с требованием отдать ему 13 миллионов рублей. У неизвестного за спиной был рюкзак с торчащими проводами. Он утверждал, что там бомба.

В ходе спецоперации были эвакуированы жильцы дома. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, захватчик состоит на учете в психдиспансере.

ФАН ранее опубликовал фотографию злоумышленника.

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