При захвате отделения банка в Тюмени никто не пострадал

Тюмень, 7 июля. Силовики задержали угрожавшего взорвать банк в Тюмени. Пострадавших в результате штурма нет.

Спецоперация закончилась задержанием злоумышленника. Инцидент произошел на Червишевском тракте в отделении Сбербанка. Мужчина в маске вошел в офис финансового учреждения и передал сотрудникам записку с требованием отдать ему 13 миллионов рублей. У неизвестного за спиной был рюкзак с торчащими проводами. Он утверждал, что там бомба.

В ходе спецоперации были эвакуированы жильцы дома. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, захватчик состоит на учете в психдиспансере.

ФАН ранее опубликовал фотографию злоумышленника.