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Олег Газманов задумался о завершении музыкальной карьеры
Шоу-бизнес
Олег Газманов задумался о завершении музыкальной карьеры
Пресс-служба международного аэропорта «Симферополь»

Москва, 7 июля. Знаменитый эстрадный певец Олег Газманов высказался о завершении музыкальной карьеры. Артист признался, что уже задумался об уходе со сцены.

Сейчас артист ездит по гастролям с программой «7:0 в мою пользу». Этот тур приурочен к юбилею исполнителя — 22 июля ему исполнится 70 лет. Однако Газманов не исключает, что эти гастроли станут для него последними.

«Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры», — заявил певец.

По словам артиста, если он и объявит об уходе со сцены, то точно не для привлечения зрителей на свои концерты. Эстрадный исполнитель отметил в интервью ТАСС, что у него нет проблем с публикой.

Несмотря на возраст, Газманов старается поддерживать себя в хорошей физической форме. Певец принимал участие в открытии школы SUP-бординга в Серебряном бору в Москве. Артист рассказал, что успешно освоил это спортивное направление и теперь может профессионально продемонстрировать, как обращаться с доской.

В конце июня Олег Газманов привился от коронавируса. Вакцинацию прошла и вся семья эстрадного исполнителя, включая его 85-летнюю тещу.

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