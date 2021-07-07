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Власти Украины ввели санкции против граждан из санкционного списка США

  /   Обновлено: 07 июля 2021 10:15
Политика
Власти Украины ввели санкции против граждан из санкционного списка США
pixabay.com

Киев, 7 июля. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против граждан, которые находятся в санкционном списке США. Об этом сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов.

По его словам, в санкционном списке Министерства финансов США указаны 130 украинцев, три из которых вскоре умерли. Ограничительные меры введены против 100 граждан. Информация об остальных лицах должна поступить позже.

Киев в вопросе ограничительных мер сотрудничал с партнерами из Вашингтона. Деятельность в этом направлении продолжается, и США предоставляют «много дополнительной информации», отметил Данилов.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал действующего главу государства Владимира Зеленского за нарушение Конституции.

Национальная служба новостей ранее сообщала, что сайты украинских спецслужб перестали работать. На это обратили внимание пользователи Сети.

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украина снбо данилов
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