Киев, 7 июля. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против граждан, которые находятся в санкционном списке США. Об этом сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов.

По его словам, в санкционном списке Министерства финансов США указаны 130 украинцев, три из которых вскоре умерли. Ограничительные меры введены против 100 граждан. Информация об остальных лицах должна поступить позже.

Киев в вопросе ограничительных мер сотрудничал с партнерами из Вашингтона. Деятельность в этом направлении продолжается, и США предоставляют «много дополнительной информации», отметил Данилов.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал действующего главу государства Владимира Зеленского за нарушение Конституции.

Национальная служба новостей ранее сообщала, что сайты украинских спецслужб перестали работать. На это обратили внимание пользователи Сети.