Правительство России проверит цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Москва, 7 июля. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости проверить цены на ПЦР-тесты, которые делают в частных поликлиниках.

Роспотребнадзор и Федеральная антимонопольная служба проведут тщательную проверку установленных на ПЦР-тесты цен в частных лабораториях. Результаты исследования они должны будут предоставить в правительство до 19 июля.

«Из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это беспокоит», — отметил Мишустин.

Россияне, которые возвращаются из зарубежных государств, будут сдавать только один ПЦР-тест на коронавирус. До этого въезжающим в Россию гражданам нужно было сдавать два анализа на коронавирусную инфекцию. В свою очередь людям, которые прошли вакцинацию от коронавируса, можно вообще не сдавать ПЦР-тест.