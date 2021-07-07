Разработчик вакцины Johnson & Johnson готов поставлять препарат в Россию

Вашингтон, 7 июля. Компания Janssen сообщила о готовности поставлять свою вакцину от коронавируса Johnson & Johnson в Россию.

Janssen намерена провести переговоры со всеми заинтересованными сторонами и поставить свою разработку на территории России и СНГ, заявила представитель компании Мареа Файнберг. По ее словам, для этих целей компания планирует провести местные клинические испытания, а также авторизацию препарата.

Разработчик намерен распространить свою вакцину от коронавируса не с целью получения прибыли, а для сохранения здоровья людей, обратили особое внимание в компании. Однокомпонентный препарат поможет справиться с пандемией коронавируса, заявили в Janssen.