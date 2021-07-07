Великобритания, затевая войну в Черном море, может серьезно пожалеть

Очередная провокация Великобритании в Черном море может плачевно кончиться для Лондона, считают опрошенные ФАН политологи, аналитики и журналисты.

Угрозы Лондона

Великобритания продолжит отправлять корабли к Черноморскому побережью России. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

По его словам, британские суда будут «совершать проходы через украинские воды». Таким образом чиновник поддержал позицию Киева, который отказывается признавать волеизъявление жителей Крыма, поддержавших в 2014 году воссоединение с Россией.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Николай Тихонов

Ранее британский военный корабль уже совершил провокацию у крымского побережья. Эсминец HMS Defender вторгся в территориальные воды РФ и сменил курс лишь после того, как российские военные открыли огонь. После этого судно направилось в Одессу и поучаствовало в маневрах НАТО. Сейчас HMS Defender покинул акваторию Черного моря.

Последствия для Лондона

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заметил, что британцы настроены на повторение провокаций вроде той, которую ее эсминец устроил у берегов Крыма.

«Правда, сейчас их очередной корабль намерен протестировать готовность Китая к отражению подобных авантюр. Боюсь, где-то (либо у берегов России, либо у берегов Китая) очередная провокация флота Ее Величества закончится плачевно для британцев. И вот тогда они будут требовать возмездия», — добавил Владимир Корнилов.

Политолог Владимир Карасев выразил мнение, что британцы решили «поиграть в войнушку». Они уже влезли в Южно-Китайское море, чтобы показать свою лояльность Вашингтону и поддержать США в их противостоянии с Китаем.

«Но в Черном море прогулки для британских ВМС могут закончиться трагически. Наш главнокомандующий недвусмысленно сказал, что войны не случится, если мы потопим британцев. Поэтому британцы, затевая игры в войну, могут серьезно пожалеть об этом в дальнейшем. Русское море — это наша территория», — пояснил Владимир Карасев.

Федеральное агентство новостей /

Политолог Юрий Якорь считает, в данной ситуации нельзя сказать, что кто-то хочет достичь каких-либо целей. Британцы скорее хотят сохранить лицо, сделать вид, что они не проиграли и не признали себя проигравшими.

«Нет, их заставили, они из великодушия уступили грубой силе, чтобы не начать третью мировую войну. Отказ от подобных маршрутов фактически означал бы признание Крыма российским, что явно недопустимо для Британии. Британский МИД изначально был против маршрута «Дефендера», а решение принимал лично премьер Джонсон по совету министра обороны. Это именно провокация британских военных, а не несчастный случай. Попытка втянуть Россию в конфликт или проверить на слабо. Неприятная для дипломатов, но такая желанная для военных. И было бы крайне наивно считать, что в этой игре в гляделки кто-то быстро отведет взгляд», — заключил Юрий Якорь.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. Российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу: он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.