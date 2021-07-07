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Санкции против Белоруссии обрекли Прибалтику на миграционный кризис

  /   Обновлено: 07 июля 2021 10:02
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Политика
Санкции против Белоруссии обрекли Прибалтику на миграционный кризис
Global Look Press  /  Jose Mafia / ZUMAPRESS.com

Вильнюс, 7 июля. Литва оказалась не готова к потоку нелегалов, который хлынул из ближневосточных государств через Белоруссию после введения Европой санкций против республики.

Жители стран Балтии убеждены, что миграционный кризис — ответ президента Белоруссии Александра Лукашенко на ограничения и поддержку противников действующей власти со стороны Европейского союза, обратили внимание РИА Новости. Политик предупреждал, что безосновательная агрессия с применением инструмента санкций в отношении республики приведет к отказу Минска быть барьером на пути беженцев и наркотиков.

«Теперь будете сами их есть и ловить», — добавил Лукашенко.

В итоге предсказание президента сбылось: десятки мигрантов каждый день прибывают на территорию Литвы. Вильнюс был вынужден объявить в стране режим чрезвычайного положения. Вскоре поток может хлынуть в Латвию. Помимо этого через Белоруссию ограничен транзит товаров из Германии, передает НСН.

«Каждую ночь мы отлавливаем целые группы. Их число постоянно растет. Приезжают без документов», — отметил заместитель главы МВД Литвы Арнольдас Абрамавичюс.

Для защиты от волны нелегалов Латвия может привлечь к работе военных. Начальник погранохраны прибалтийской страны Гунтис Пуятс ранее призвал использовать не столько армию, сколько флот.

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мигранты белоруссия лукашенко прибалтика
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