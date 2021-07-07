Сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в РАН

Москва, 7 июля. Если к сентябрю в России не удастся сформировать коллективный иммунитет к COVID-19, то результат будет получен в октябре, считает академик Александр Горелов.

Достижение коллективного иммунитета требует, чтобы прививки от COVID-19 получили 60% взрослого населения страны. Россия единственная страна в мире, где доктор может дать человеку на выбор три вакцины против коронавируса, отметил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Если нам не удастся к сентябрю, то я не теряю надежды, что в октябре мы это совершим. Потому что в настоящий момент дефицита вакцинных препаратов нет», — заявил он ТАСС.

Альтернатив, как защитить здоровье в условиях пандемии коронавирусной инфекции, помимо вакцинации, сейчас нет. Горелов напомнил об этом говоря о необходимости иммунизации от COVID-19.

Сейчас в России активно проходит кампания по вакцинации против коронавируса. Более 1,3 тыс. гостей парков и музеев Московской области в прошедшее воскресенье сделали прививки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ученые из Российской Федерации и Китая успешно завершили разработку новой вакцины против SARS-CoV-2. Информацией об этом поделился посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, информирует «Ридус».