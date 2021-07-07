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Экономика
Спрос на квартиры в новостройках обвалился на 15%
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Спрос на квартиры в новостройках обвалился на 15%
Экономика
Спрос на квартиры в новостройках обвалился на 15%
pixabay.com  /  Jens Neumann

Москва, 7 июля. Аналитики фиксируют падение спроса на квартиры в строящихся домах. В среднем по России обвал составил 15% по сравнению с уровнем первого квартала.

При этом стоимость квартир продолжает расти: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость выросла на 33%. Интерес россиян к жилью вызван угасанием ажиотажа, кроме того, его падение спровоцировало отсутствие роста доходов населения, передают «Известия» со ссылкой на исследование базы недвижимости «Авито».

Повышение цен на квартиры в новостройках также стало негативным фактором для рынка недвижимости. За последний квартал ценники увеличились еще на 9%. Однако эксперты прогнозируют, что в ближайшее время спрос сможет выровняться до отметок 2020 года.

Первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин предложил ограничить выдачу кредитов по программе льготной ипотеки. Таким образом можно исключить использование ипотечного кредитования в инвестиционных целях.

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россия недвижимость спрос новостройки
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